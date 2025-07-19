الامارات | مصر تشارك في كأس الخليج لمنتخبات الشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب المقررة من 28 أغسطس إلى التاسع من سبتمبر المقبلين في مدينة أبها السعودية، وذلك بدلاً من منتخب الإمارات.

وقال الاتحاد الخليجي في حسابه على منصة «إكس»، إن «المنتخب المصري سيحل بدلاً من الإمارات التي اعتذرت عن المشاركة، لتُشكّل مصر إضافة فنية نوعية للبطولة، وفرصة مهمة للاستعداد لكأس العالم للشباب».

وتُجرى قرعة البطولة في 28 من الشهر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي.

بدوره، قال الاتحاد المصري في بيان: «وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، على مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج للشباب التي ستقام في مدينة أبها السعودية، وكلف الاتحاد الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس بالإعداد للمشاركة في البطولة، في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقررة إقامتها بقطر في نوفمبر المقبل».