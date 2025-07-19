الامارات | «عمومية الشطرنج» تعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج النظام الأساسي للاتحاد والذي يتوافق مع قانون الرياضة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية وحضره ممثلو 16 من أصل 17 ناديا الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد ليكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

كما اعتمدت الاجتماع نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة 2025-2028 وحيث ستضم القائمة 7 أعضاء من بينهم عضو نسائي، وتم تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون على أن تقوم لجنة الانتخابات تحديد الموعد ومراحل فتح باب الترشح والتدقيق على المرشحين وإعلان الموعد النهائي للانتخابات، ووافق الاجتماع على السماح بعضوية 30% من المقيمين في مجلس الإدارة.



حضر الاجتماع تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، وعمر خلف ممثل وزارة الرياضة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، وممثلو الأندية العاملة.

وسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، اجتماع الجمعية العمومية العادية بنفس ممثلي الأندية، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق كما اعتمد التقارير الفنية والإدارية والمالية والتدقيق الخارجي وخطة النشاط لعام 2025.

ووافق الاجتماع على انضمام ناديي دبا الفجيرة ومسافي كعضوية عاملة بالاتحاد، كما تمت الموافقة على انسحاب نادي المدام من عضوية الاتحاد، واعتمد الاجتماع شرط مشاركة الأندية في النشاط للاستمرار في العضوية العاملة بحد أدني 15 لاعبا في كل الأنشطة وفي حالة عدم الالتزام على مدار موسمين متتاليين يتم تحويل العضوية العاملة إلى عضوية رياضية بقرار مجلس الإدارة والمصادقة من الجمعية العمومية للاتحاد بالتمرير.

وتطرق الاجتماع إلى أندية أصحاب الهمم ومتابعة هذه الأندية في توفير كل الاحتياجات الخاصة بهم، ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بهم.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بمشروع شطرنج المدارس وما قام به تريم مطر تريم رئيس الاتحاد من جهود من أجل نشر اللعبة في المدارس وعمل دورات للمعلمين وتأهيلهم ليكونوا مدربين لاكتشاف المواهب.