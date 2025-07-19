الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | «عمومية الشطرنج» تعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «عمومية الشطرنج» تعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة 1/2
  • الامارات | «عمومية الشطرنج» تعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الشطرنج» تعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج النظام الأساسي للاتحاد والذي يتوافق مع قانون خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية وحضره ممثلو 16 من أصل 17 ناديا الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد ليكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

كما اعتمدت الاجتماع نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة 2025-2028 وحيث ستضم القائمة 7 أعضاء من بينهم عضو نسائي، وتم تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون على أن تقوم لجنة الانتخابات تحديد الموعد ومراحل فتح باب الترشح والتدقيق على المرشحين وإعلان الموعد النهائي للانتخابات، ووافق الاجتماع على السماح بعضوية 30% من المقيمين في مجلس الإدارة.
 
حضر الاجتماع تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، وعمر خلف ممثل وزارة الرياضة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، وممثلو الأندية العاملة.

وسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، اجتماع الجمعية العمومية العادية بنفس ممثلي الأندية، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع السابق كما اعتمد التقارير الفنية والإدارية والمالية والتدقيق الخارجي وخطة النشاط لعام 2025.

ووافق الاجتماع على انضمام ناديي دبا الفجيرة ومسافي كعضوية عاملة بالاتحاد، كما تمت الموافقة على انسحاب نادي المدام من عضوية الاتحاد، واعتمد الاجتماع شرط مشاركة الأندية في النشاط للاستمرار في العضوية العاملة بحد أدني 15 لاعبا في كل الأنشطة وفي حالة عدم الالتزام على مدار موسمين متتاليين يتم تحويل العضوية العاملة إلى عضوية رياضية بقرار مجلس الإدارة والمصادقة من الجمعية العمومية للاتحاد بالتمرير.

وتطرق الاجتماع إلى أندية أصحاب الهمم ومتابعة هذه الأندية في توفير كل الاحتياجات الخاصة بهم، ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بهم.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بمشروع شطرنج المدارس وما قام به تريم مطر تريم رئيس الاتحاد من جهود من أجل نشر اللعبة في المدارس وعمل دورات للمعلمين وتأهيلهم ليكونوا مدربين لاكتشاف المواهب.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا