7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،الجفالى أزمة جديدة فى الزمالك،إمام عاشور خارج معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

الجفالى أزمة جديدة فى الزمالك

أصبح أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أزمة داخل صفوف الفريق فى ظل الفشل فى تسويقه لإفساح مكان فى قائمة الفريق للاعبين أجانب جدد ممن تم الاتفاق معهم على الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

اتحاد الكرة يستقر على تغليظ عقوبة الانسحاب من دورى الكرة النسائية

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة بالاتفاق مع لجنة المسابقات على تغليظ عقوبة الإنسحاب من مسابقة دورى الكرة النسائية فى الموسم الجديد 2025 - 2026.

استبعد مسئولو النادي الأهلي صاحب الأصول الفلسطينية يوسف ساليتش من الأسماء المرشحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، والمنضم مؤخراً إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد وقبل أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ينتظم اليوم الثلاثاء حسين الشحات نجم النادي الاهلي في تدريبات فريقه الجماعية بعد التعافي من شد عضلة السمانة الذي أبعده عن مباراة المارد الأحمر الودية أمام الملعب التونسي والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف .

بعد 52 يوما من وداع الأهلى.. على معلول يقترب من الصفاقسى التونسى

اقترب على معلول نجم الأهلى السابق من العودة إلى فريقه السابق الصفاقسى التونسى بعد 9 أعوام كاملة من رحيله، وبعد 52 يوما من إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.

حصل نادي سموحة على توقيع السنغالي بابا بادجي، مهاجم النادي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تمهيداً لضمه، بعد خروجه من الحسابات الفني للنادي البورسعيدي في الموسم المقبل، واستبعاده من معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة سوسة التونسية.