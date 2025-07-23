شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نجحنا فى هزيمة الإرهاب وطهرنا مصر من براثنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952، أن الثورة كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، إذ أنهت الاحتلال البغيض، وأضاءت مشاعر التحرر الوطني في المنطقة العربية والعالم.

وقال الرئيس السيسي، إن ذكرى ثورة يوليو تمثل تجربة وطنية متكاملة، نستمد منها الإلهام لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في وقت انهارت وتفككت فيه منظمات وكيانات كبرى.

وأضاف السيسي، أن مصر نجحت في هزيمة الإرهاب وتطهير أرضها من براثنه، إلى جانب تطوير وتحديث الجيش ليكون درعًا حصينًا وسيفًا قاطعًا يدافع عن الوطن.

وتحدث الرئيس عن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر، من إزالة للعشوائيات، وتشييد مساكن جديدة، وإنشاء مدن ذكية، وقفزات نوعية في البنية التحتية.