شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. الأوقاف تنظم 969 قافلة دعوية بمراكز الشباب ضمن مبادرة صحح مفاهيمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وضمن مبادرتها التوعوية الكبرى "صحح مفاهيمك"، وفي ضوء التعاون البنّاء مع وزارة الشباب والرياضة، تنظم وزارة الأوقاف عدد (969) قافلة دعوية بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 30 يوليو 2025م، تحت عنوان: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، و"العمل الجماعي لنظافة الشوارع نموذجًا".

وتستهدف هذه القوافل تعزيز قيمة التعاون في نفوس الشباب، وربطها بالسلوك العملي في خدمة المجتمع، كالمشاركة في نظافة الشوارع والحفاظ على البيئة، من خلال غرس روح المسؤولية والانتماء، وتقديم الخطاب الديني المستنير القائم على ربط النصوص الشرعية بالواقع الحياتي اليومي.

ويشارك في القوافل عدد كبير من علماء الأوقاف والدعاة المؤهلين، بالتعاون مع القيادات الشبابية بمراكز الشباب، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية.