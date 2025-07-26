شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر للعمل خارج مصر.. 6 حاجات لازم تعملهم لضمان عدم التلاعب بك والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة العمل، مجموعة من "الكتيبات التوعوية" ،بهدف رفع وعي الراغبين بالعمل في الخارج بأهم القنوات الشرعية والرسمية التي يجب اتباعها للالتحاق بـ سوق العمل بدول أخرى، ومعرفة الإرشادات العامة، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة السفر لأي دولة.

وأوضحت تلك الكتيبات، ضرورة إلتزام العامل بـ6 مراحل قبل سفره للعمل بالخارج، هي:



1) المرحلة الأولى: مراجعة بنود عقد العمل جيداً من حيث:

المهنة.. التأكد من أن المهنة المذكورة بالعقد هي ذات المهنة المتفق عليها مع صاحب العمل.

الراتب.. التأكد من وزارة العمل المصرية بأن الراتب المتفق عليه مناسب لمتوسط أجور العمالة الوافدة بالدولة.

ساعات العمل.. ألا تزيد ساعات العمل عن ٨ ساعات طبقاً لقانون العمل الدولي.

- مراجعة بنود الإجازات المأكل، والمسكن، وكل المزايا الآخرة .... ) المتفق عليها مع صاحب العمل أو المؤسسة.

أن يتم تدوين مقر العمل.

2) المرحلة الثانية: التأكد من صحة عقد العمل، وذلك بتوافر الشروط التالية:

أن يكون العقد موثق ومعتمد بختم وزارة الخارجية للدولة المسافر إليها.

أن يكون العقد موثق يختم السفارة المصرية في ذات الدولة المسافر إليها، وختم الملحق العمالي في الدول التي يوجد بها مكتب تمثيل عمالي والتي تشترط وتصديق الملحق العمالي.

3) المرحلة الثالثة: التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل المصرية: المراجعة عقد العمل والتأكد من صحته وتوثيقه.

4) المرحلة الرابعة: التوجه لاستخراج تصريح السفر وتأشيرة الدخول.

5) المرحلة الخامسة توثيق عقد العمل من الخارجية المصرية.

6) المرحلة السادسة:

للمزيد من المعلومات يمكن التوجه إلى وحدة توجيه ما قبل المغادرة بمقر وزارة العمل ومقرها 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر - بالقاهرة، وذلك لتلقى التوعية اللازمة بكافة الحقوق والواجبات الواجب مراعاتها تجاه الدولة المسافر إليها للعمل، وكذلك الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات والمخاوف التي تتبادر لذهنك قبل السفر.