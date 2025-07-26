المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين: نشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

اشارت المجموعة الدولية للحاخامات المحافظين٬ الى اننا "نشعر بقلق متزايد إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة٬ وندرك الحاجة لاتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المدنيين وضمان إيصال المساعدات". واكدت ان "على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

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