شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب رضا سليم بحسم مصيره من العروض قبل غلق الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو النادي الأهلي المغربي رضا سليم جناح الفريق من حسم موقفه بشأن حسم موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه في الموسم الجديد.

وتلقى رضا سليم عروضا محلية من أندية زد وسيراميكا وعروضا مغربية من الوداد البيضاوي المغربي والجيش الملكي ، ولكنه لم يحدد وجهته القادمة، بسبب عدم الاتفاق على قيمة راتبه في الموسم الجديد مع الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويجد النادي الأهلي صعوبة في قيد رضا سليم بقائمة الموسم الجديد بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب مع وجود كلا من جراديشار واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وأشرف داري.



في شأن جديد ، يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل الانتهاء من ملف تسويق أحمد عبد القادر لاعب الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما استقر مسئولي القلعة الحمراء على تسويقه عقب خروجه من حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو، وبات اللاعب صداع في رأس مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة.

ويبحث الأهلي تسويق عبد القادر لأحد الأندية الخارجية الراغبة في ضم اللاعب، وحال عدم التوصل إلى عروض طيبة سيقرر الجهاز الفني بقاء اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد.

في ذات السياق، تعهّد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإدارة النادي بإحضار عرض خارجي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء في غضون أيام، بعدما وصلت علاقته بإدارة النادي إلى طريق مسدود.

وأكد عبد القادر لإدارة القلعة الحمراء أن وكيل أعماله يبحث عن عرض جيد خارجياً، حيث يميل إلى استكمال تجربة اللعب فى الخارج، بعدما لعب موسماً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة، وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي.