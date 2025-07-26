الامارات | «فضية» للإمارات في ختام «خليجي الرياضات الإلكترونية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، بتحقيق ميدالية فضية عبر اللاعب راشد العوضي، ممثل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وذلك في منافسات لعبة «Street Fighter».

وضمّت البعثة لاعبين من ناديي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ونادي النصر، وترأسها الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية سعيد علي الطاهر.

وأشاد الطاهر بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً أن إنجاز العوضي يعكس ثمار الاستثمار في المواهب الوطنية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الإمارات على الساحتين الخليجية والدولية في مجال الرياضات الإلكترونية.