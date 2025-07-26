الامارات | درّاج فريق الإمارات بوجاتشار يعزّز سيطرته على طواف فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثبت درّاج فريق «الإمارات - إكس آر جي» السلوفيني تادي بوجاتشار قبضته على القميص الأصفر، ووسّع صدارته في التصنيف العام خلال المرحلة الـ18 من طواف فرنسا، بعدما أنهى السباق في المركز الثاني خلف الفائز بالمرحلة بن أكونور (جايسو أليولا).

ونجح بوجاتشار في توسيع الفارق عن منافسه المباشر جوناس فينججارد (فيسما - ليز أيه بايك) الذي حل ثالثاً خلال آخر 350 متراً من السباق.

ووصلت المنافسة إلى ذروتها على قمة المرتفع «كول دو لا لوز»، حيث لم تكن الأمتار الأخيرة سهلة على الإطلاق، لكنها منحت بوجاتشار الفرصة لتوسيع الفارق، مضيفاً 11 ثانية إلى رصيده بعد احتساب الثواني الزمنية المكافئة. وبذلك، بات نجم فريق «الإمارات - إكس آر جي» يتصدر التصنيف العام لطواف فرنسا بفارق يقترب من أربع دقائق ونصف الدقيقة، قبل ثلاثة أيام فقط من نهاية السباق. وقال بوجاتشار في تصريحات صحافية: «كنت أرغب في الفوز بالمرحلة، لكن بالطبع الأولوية هي للقميص الأصفر. عندما بدأ فريق فيزما الهجوم على المرتفع (كول دو لا ماديلين) ظننت أننا قد نتمكن من المنافسة على الفوز بالمرحلة أيضاً. لكن ربما بالغوا قليلاً في الهجوم، ثم في النزول كانوا سريعين جداً».