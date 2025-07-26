شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة صباح غداً الأحد، بعد انتهاء معسكر الفريق في تونس الذي انطلق الجمعة قبل الماضية وخاض خلاله المارد الأحمر مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين.

وأشاد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي بـ معسكر الأهلي في تونس، موضحاً أن المعسكر حقق الأهداف المرجوة منه وكان نموذج للإلتزام من جانب جميع اللاعبين وهو ما جعل الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو راض تماماً عن المعسكر.

بعيداً عما سبق، استقر مسئولو النادي الأهلي بالتنسيق مع الإسباني خوسيه ريبيرو على إغلاق ملف ضم مهاجم جديد للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ويبحث مسئولو النادي مع المدرب الإسباني الاكتفاء بالثنائي، محمد شريف العائد للنادي بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي، حيث وقع شريف عقداً مدته خمسة مواسم، بجانب السلوفيني جراديشار .

ويرى مسئولو النادي وبعض أعضاء الجهاز الفني أن شريف وجراديشار قادران على قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يمتلك أيضاً المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم الذي تلقى عروض للمُعايشة في أندية أوربية وتحديداً من ألمانيا لم يتم البت فيها حتى الآن، وهناك أيضاً لاعبين يمكنهم القيام بواجبات "المهاجم الوهمي" وأبرزهم تريزيجيه وبن شرقي وزيزو وطاهر محمد طاهر.

ورغم أن البعض طرح خلال الأيام الماضية فكرة ضم أحمد حسن كوكا الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي هانوفر الفرنسي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذا الإقتراح ولم يتعدى الأمر كونه مجرد ترشيح من جانب بعض الوسطاء ورحّب اللاعب بالعودة للأهلي الذي يُعد أحد ناشئيه قبل بدء رحلة إحتراف خارجية طويلة في البرتغال وتركيا وفرنسا، وجاء قرار إدارة النادي بناء على رؤية خوسيه ريبيرو الذي أكد أن طريقة لعب كوكا لا تختلف كثيراً عن ثنائي هجوم الفريق محمد شريف وجراديشار، وشدد المدرب الإسباني على إنه يحتاج مهاجم قريب من أداء وسام أبو علي مهاجم الفريق الحالي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي كولومبوس الأمريكي.