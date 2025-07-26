شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسن لائحة جديدة للانضباط بعد صورة أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

وجه نادي الزمالك تحذيراً شديد اللهجة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الواقعة الأخيرة التي كان بطلها أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، والتي أثارت حالة من الجدل والغضب بين جماهير القلعة البيضاء.

وجاء التحذير عقب قيام اللاعب بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يعزف على آلة موسيقية، وذلك بالتزامن مع خروجه من معسكر الفريق بحجة مرض عمه، قبل أن يتم رصده لاحقاً في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، وهو ما اعتبرته الجماهير تجاوزاً في حق النادي واستهتاراً بالالتزامات.

وعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وجرى الاتفاق على ضرورة فرض ضوابط صارمة تحكم استخدام اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال فترات المعسكرات أو الأوقات التي يمر فيها الفريق بأزمات أو نتائج غير مستقرة.

وأكد النادي في رسائل مباشرة للاعبين أن أي تجاوز أو استخدام غير مسؤول للسوشيال ميديا سيُقابل بعقوبات مغلظة، قد تصل إلى الغرامات المالية أو الاستبعاد المؤقت من المباريات، وذلك لضمان الحفاظ على حالة الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق، وتجنب إثارة أي أزمات تؤثر على الاستعدادات للموسم الجديد.