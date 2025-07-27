الامارات | لاعباً يمثلون منتخب التايكواندو في بطولة آسيا 16

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات في بطولة آسيا للتايكواندو، التي تنطلق منافساتها اليوم في ماليزيا للشباب والناشئين.

ويمثل منتخب الإمارات 16 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الفجيرة للفنون القتالية ونادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشارقة - الألعاب الفردية.

وتضم بعثة المنتخب كلاً من حميد علي الظنحاني، وعبدالله عيسى الشميلي، ومحمد أحمد خميس، وناصر أحمد المهيري، ومروان آل علي، وأحمد خميس النعيمي، وريم يوسف حميد، ومزون عيسى، وماجدة راشد الكتبي، وهند أسامة السامي، وسلمى أحمد النقبي، وآمنة حسين اللوغاني، وسارة راشد الكتبي، وريان نجيب الزعابي، ومريم جاسم البنا، وشمة يوسف السويدي، والمدرب وحيد بن علالة البريكي، ومساعديه إسلام جودة ومحمد سراج، والمدربة سناء اتبرور، والإدارية منال مشامطة، والإداري حمد خليفة الكندي، والمعالج الطبي محمد حبيب.