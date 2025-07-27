شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة الترجي الودية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري ، تشكيل فريقه لمباراته الودية أمام الترجي والمقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم، وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

ويستعد المصري لمواجهة الترجي الودية التي تجمع الفريقين اليوم، الأحد، استعداداً للموسم المقبل، ومن المقرر أن يعتمد الكوكي على تشكيلتين مختلفتين في الشوطين، الأول والثاني من المباراة.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو النادي المصري الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.



كما يعمل مسئولو المصري لحسم ملف التدعيمات تمهيدا لقيد اللاعبين الجدد بالقائمة الأفريقية للفريق في أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.



وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين أمام، الصفاقسي، ثم النجم الساحلي في معسكر تونس، حيث تعادل الفريق البورسعيدي في اللقاء الأول بهدف لمثله، ثم خسر فى الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، واعتمد الكوكي فى كلتا المباراتين على اللعب بتشكيلتين مختلفتين فى الشوطين الأول والثاني، وذلك لمنح جميع اللاعبين فرصة الظهور وإثبات الذات.



ويبحث مجلس المصري تعيين رئيس جديد للجنة التخطيط بالنادي، وذلك بعد وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق، والذي ودع عالمنا الأربعاء قبل الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.