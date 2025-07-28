موعد عرض فيلم رامز جلال بيج رامي في صالات السينما

رامز جلال يعود للسينما وبسمة بوسيل تظهر لأول مرة

ماذا قالت بسمة بوسيل عن تجربتها مع رامز جلال؟

"أبي فوق الشجرة" آخر أعمال رامز جلال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 10:02 مساءً - حدد صناع فيلم "" للفنان، أواخرالجاري موعداً لإطلاقه في دور العرض السينمائي، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل خلال شهر يونيه الماضي، وأصبح حالياً جاهزاً للعرض، واختار القائمون على الفيلم نهاية شهر أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لطرح الفيلم في" انطلق تصويره في شهر إبريل الماضي بعد إجازة عيد الفطر 2025 مباشرة، وتم الانتهاء منه الشهر الماضي، ويُسجل الفيلم عودة مهمة للفنان رامز جلال إلى عالم السينما بعد توقف لمدة عامين، ومتابعة لتعاون ناجح طويل مع المخرج محمود كريم الذي تعاون معه فى جميع أفلامه الأخيرة، هذا بالإضافة إلى ظهور المغربية بسمة بوسيل لأول مرة في السينما .وقالت بسمة بوسيل عن تجربتها الأولى فى السينما خلال فيلم "بيج رامي" خلال لقائها في برنامج أجمد 7 على إذاعة نجوم FM: "بحب شغل رامز؛ لأنه مبدع وشغله دايماً فيه فكرة، والفيلم الجديد الناس هتنبسط بيه، والأحلى إنه مناسب للأسرة كلها، وبشكر رامز إنه آمن بيا ورشحني للدور بعد ما طلعت معاه في برنامج المقالب في رمضان الماضي".يمكنكِ قراءة: قصة حب من الطفولة.. علاقة بسمة بوسيل ورامز جلال في بيج راميفيلم "بيج رامي" يجمع بين رامز جلال ومحمد عبد الرحمن "توتا" للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "سبع البرمبة" الذي تم عرضه عام 2019، فيما يتخلى رامز جلال عن مؤلف أفلامه المفضل لؤي السيد في هذا العام بعدما قدم معظم أفلامه التي جاءت كالتالي: "أخي فوق الشجرة" عام 2023، "أحمد نوتردام" عام 2021، "سبع البرمبة" 2019، "رغدة متوحشة" عام 2018، "كنغر حبنا" عام 2016، "مراتي وزوجتي" عام 2014 و"غش الزوجية" عام 2012.قدَّم آخر أفلامه "" عام 2023، وشارك بجانبه في بطولته كل من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.قد تحب قراة: لبنان تودِّع زياد الرحباني في جنازة استثنائية وظهور حزين ومؤثر لـ فيروزاستمر خلال رمضان الماضي 2025 في تقديم نوعية برامج المقالب الشهيرة به عبر ""، الذي اعتمد على إيهام ضيوفه أنهم يشاركون في برنامج مسابقات مع نوال الزغبي ومحمد نور، إلى أن يظهر رامز ويفاجئهم بمقالب صاعقة، ومن أبرز الضيوف الذين استضافهم هذا العام: أحمد العوضي، أحمد فهمي، زينة، إمام عاشور، مصطفى غريب، ريم مصطفى، حسام حبيب، محمد رجب، بسمة بوسيل وآخرون.