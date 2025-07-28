انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس.. بطلات جدد 

بطلات الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"

الغائبون عن الجزء الثاني

قصة مسلسل "وتر حساس"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 11:21 مساءً - انطلق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، ونشر منتج العمل صوراً تجمعه بنجوم المسلسل المشاركين في هذا الجزء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق بالقول: "توكلنا على الله. انطلاق تصوير وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة. يا رب التوفيق والنجاح"."ظهر في الصور التي نشرها عبدالله عدد من النجمات المشاركات في هذا الجزء، منهن غادة عادل، رانيا منصور، هيدي كرم، وئام مجدي، كما ظهر معهن أيضاً الفنان محمد علاء.ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" غياب عددٍ من نجوم الجزء الأول أبرزهم صبا مبارك التي اعتذرت نظراً لارتباطها مسبقاً بأعمال أخرى، كما أن شخصية "ليلى" التي جسدتها الفنانة الشابة جناالأشقر لن تتواجد في الجزء الثاني لأنها تم قتلها، وكذلك أحمد جمال سعيد الذي لعب دور مازن لن يظهر في العمل الجديد لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" نجاحاً وانتشاراُ واسعاً، بعد أن نالت قصته على إعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية، إذ دارت أحداثها حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمدالعمروسي، جناالأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

https://www.instagram.com/p/DJzitRFoctD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJzitRFoctD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJzitRFoctD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة.. صبا مبارك تكشف سبب اعتذارها عن وتر حساس 2 ورسالتها إلى غادة عادل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".