بسنت شوقي تحذف صورها على البحر بعد تصدرها الترند.. فماذا حدث؟

تباين ردود الأفعال سبب حذف الصور

بسنت شوقي تنفي حملها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 11:21 مساءً - تصدّر اسم الفنانةمؤشرات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مؤخرًا مجموعة صور من عطلتها الصيفية على أحد شواطئ الساحل الشمالي، برفقة زوجها الفنانوعدد من أصدقائهما. وقد أثارت الصور تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، الذين وصف بعضهم إطلالتها بالجريئة إلى حدّ ما.بسنت شوقي حذفت الصور بعد ساعات من نشرها على حسابها بموقع إنستغرام بعدما تباينت ردود الفعل على إطلالتها، فجاءت بعض التعليقات أن الاطلالة جذابة ومناسبة لأجواء الصيف، والبعض الآخر اعتبرها غير مناسبة وشفافة رغم تواجدها على البحر، حيث ارتدت بسنت كاش مايوه باللون الوردي، وتحت المايوه نسّقت فوقه فستان كروشيه شفافاً باللون الوردي الفاتح.قد تحب قراءة.. لبنان توّدع زيادالرحباني في جنازة استثنائية وظهور حزين ومؤثر لـ فيروزوكانت الشائعات قد أُحيطت بالفنانةخلال الأيام الماضية، حيث خرجت أنباء حول حملها من زوجها الفنان محمد فراج، إلا أنها نفت هذه الشائعات عبر مقطع مصور نشرته على حسابها الرسمي على إنستغرام قالت فيه: "أنا مش حامل وكل إللي حصل إني نزلت أنا ومحمد Story، إن فيه مفاجأة، والمشكلة إن محمد كان لابس بينك وأنا كمان كنت لابسة بينك".وتابعت: "الناس توقعت أني حامل في بنت، بس والله العظيم أنا مش حامل، ولو أنا حامل، مش حاسة إن لا أنا ولا محمد هنقولها بالطريقة دي، وبعدين ليه بكرة حامل؟ ما أنا حامل انهاردة"، مضيفة أن المفاجأة كانت فيديو كليب "مستنيك" لحسين الجسمي، عشان أنا ومحمد عمرنا ما عملنا حاجة زي كدة قبل كدة، لأن الفيديو كليب بفكرته وإخراجه وكل حاجة".وفى سياق آخر تشاركفي بطولة فيلم "إ" الذي انطلق تصويره الشهر الماضي، والمأخوذ من الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبالذي يخوض بهذا الفيلم أولى تجاربه في عالم الإخراج السينمائي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم الأدب، والفيلم بطولة أحمد داود، سلمى أبوضيف، بسنت شوقي، جيسيكا حسام الدين وحمزة دياب.وتواجدت بسنت شوقي فيبمسلسل "" بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبدالخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».