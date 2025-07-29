شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل وتر حساس 2 بمشاركة أبطاله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هاني عبد الله منتج مسلسل وتر حساس على نشر عدة صور من كواليس العمل وتحديداً اليوم الأول من بدء التصوير، وذلك تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، إذ نشر صوراً تجمعه بنجوم المسلسل المشاركين في هذا الجزء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق قائلاً: "توكلنا على الله، انطلاق تصوير وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة، يا رب التوفيق والنجاح".

هذا ويشهد الجزء الثاني من وتر حساس إضافة 4 شخصيات جديدة على الأحداث، كما انضم للعمل كل من كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، الهام وجدى بالاضافة إلى محمد محمود عبد العزيز.

أما الأسماء الغائبة عن الجزء الثانى، فأبزرهم بطلة العمل صبا مبارك التى اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، وتمت الاستعانة بالنجمة غادة عادل لتلعب دور البطولة، كما تغيب الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى عن الجزء الثانى بسبب انتهاء دورها بالقتل، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذى لعب دور مازن لن يظهر في العمل لأن شخصيته دخلت السجن بتهمة قتل ليلى.

الجزء الأول من وتر حساس

مسلسل وتر حساس الجزء الأول قام ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج United studios.

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مسلسل برغم القانون الذى شارك فى بطولته إلى جانب، إيمان العاصى هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، محمد محمود عبد العزيز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، ، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.