شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يركز على الجوانب الفنية فى المرحلة الثانية من إعداد الزمالك بوديتي المحلة وبروكسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ يانيك فيريرا ، المدير الفني لفريق الزمالك ، التركيز بشكل أكبر على الجوانب الفنية خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، والتي تنطلق غدًا الإثنين، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وركز فيريرا، خلال معسكر الإعداد الأول الذي أُقيم في العاصمة الإدارية، على رفع الحمل البدني للاعبين، إلى جانب بعض الجوانب الفنية، قبل أن يقرر تكثيف العمل الفني والخططي بشكل أكبر فى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك وديتين خلال هذه المرحلة، حيث يلتقي فريق غزل المحلة في السادسة مساء الخميس 31 يوليو، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ثم يواجه فريق بروكسي فى السادسة مساء الجمعة 1 أغسطس، على نفس الملعب، وذلك في إطار التحضيرات الفنية للموسم الجديد.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى : سيراميكا

الجولة الثانية : المقاولون العرب

الجولة الثالثة : مودرن سبورت

الجولة الرابعة : فاركو

الجولة الخامسة : وادي دجلة

الجولة السادسة : المصري

الجولة السابعة : الإسماعيلي

الجولة الثامنة : الجونة

الجولة التاسعة : الأهلي

الجولة العاشرة : المحلة

الجولة الحادية عشرة : راحة

الجولة الثانية عشرة : البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة : طلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة : سموحة

الجولة الخامسة عشرة : إنبي

الجولة السادسة عشرة : بتروجت

الجولة السابعة عشرة : كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة : حرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة : زد

الجولة الـ20: بيراميدز

الجولة الـ21 : الاتحاد السكندري.

وتنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي