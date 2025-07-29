شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع ظهير تونسي لخلافة علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو الأهلي حقيقة المفاوضات مع التونسي ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي التونسي ، وأوضحوا أن النادي لم يُقدم أي عرض لضم اللاعب الشاب ولم يتفاوض معه.

وانتشرت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية حول مفاوضات الأهلي مع ظهير أيسر البنزرتي، وأكدت هذه التقارير أن الأهلي يرغب في ضم الرحيمي من أجل تعويض الرحيل المتوقع لـ أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الذي أوشك على الرحيل إلى نادي قاسم باشا التركي ، خاصة وأن الجبهة اليُسرى تعاني من نقص بعد رحيل النجم التونسي علي معلول والمغربي يحيى عطية الله.

وقال مصدر في الأهلي، أن النادي لم يتفاوض مع الظهير الصاعد ولم يُقدم عرضاً للبنزرتي للإستفسار عن اللاعب كما تردد ، مؤكداً أن الأمر لم يتعدى إعجاب من خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تجاه اللاعب التونسي الذي ظهر بشكل جيد خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي وفاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة.

وأشار المصدر إلى إنه سيكون من الصعب تقديم عرض رسمي لضم ظهير البنزرتي لأن ريبييرو يرى أن الثنائي محمد شكري المُنضم للنادي الصيف الجاري قادماً من سيراميكا وكريم فؤاد العائد من جراحة الرباط الصليبي قادران على قيادة الجبهة اليُسرى.

وكانت إذاعة نسمة التونسية قد ذكرت عبر مصادر بنادي البنزرتي أن خوسيه بيسيرو طلب تقريرًا مفصلاً عن ريان الرحيمي صاحب الـ 19 عامًا بعدما ظهر بصورة طيبة خلال مباراتهما في معسكر تونس.

ويُعد الرحيمي أحد مواهب نادي البنزرتي التونسي إذ تم تصعيده للفريق الأول وشارك بقميصه في موسم 22/23 وهو في عامه الـ17 إذ شارك في موسمه الأول بـ 7 مباريات بواقع 419 دقيقة حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة.

وفي الموسم التالي شارك الرحيمي في 18 مباراة ثم شارك في 20 مباراة مع البنزرتي خلال الموسم الماضي 2024/25 صنع خلالها هدفًا.

يذكر أن الرحيمي يبلغ 19 عاماً وحال التعاقد معه سيتم قيده تحت السن ضمن بخلاف الخمسة الأجانب الذين يتم قيدهم فوق السن.