الامارات | منتخب سلة الكراسي يتأهل لربع نهائي مونديال 3X3 في جنوب أفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة (3X3) مشوراه المميز في بطولة العالم بجنوب أفريقيا، بتأهله إلى الدور ربع النهائي دون الحاجة لخوض مباريات الدور الـ 16، بعدما نجح "الأبيض" أمس، في اعتلاء صدارة فرق مجموعته بثلاثة انتصارات من أصل مبارياته الأربع بالمجموعة.

ونافس المنتخب الوطني في البطولة المقامة حتى الأثنين المقبل، ضمن المجموعة الأولى، ليخوض في اليوم الافتتاحي، أربع مباريات، اسفرت نتائجها عن فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة (14-8)، واتبعها بانتصارٍ كبير على منتخب كينيا (19-8)، ومن ثم على بريطانيا بواقع (16-10)، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام منتخب مصر جاءت بصعوبة وبفارق نقطة واحدة (11-12).

ويمثل هذا التأهل المباشر إنجازًا إضافيًا للمنتخب الوطني، ويمنحه أفضلية فنية وبدنية قبل دخول مرحلة الحسم، حيث ينتظر الفائز من مواجهة النمسا أمام أحد المنتخبات المتأهلة عن المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وأظهر المنتخب الوطني خلال مبارياته الأربعة انسجاماً كبيراً، وروحاً قتالية عالية، بجانب التركيز التكتيكي، ما منحه تسجيل إنجازه بالتأهل المباشر للدور ربع النهائي.

ويرأس بعثة المنتخب إسماعيل المرازيق، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدرب عبا أقاكوجكي، ومساعده طارق ألياسي، واللاعبين محمد هاشل الحبسي، وجاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي، ومحمد الحامد الهاشمي.