تقارير: رحيل محمد صلاح عن ليفربول كارثة .. وتجديد عقده أولوية

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخميس، أن تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، يعتبر أحد أولويات النادي، حيث سينتهي عقد صلاح خلال الموسم 2025.

وكان محمد صلاح قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في البقاء مع الريدز، مؤكداً أنه لم تحدث أي تطورات جديدة بشأن تجديد عقده. وعليه فأن النادي الغنجليزي لم يتوصل إلى اتفاق مع الدولي المصري حتى الآن من أجل تجديد العقد.

وقالت صحيفة “CaughtOffside” الإنجليزية في أحد تقاريرها اليوم الخميس، أن إدارة نادي ليفربول تضع ملف تجديد عقد محمد صلاح أولوية، مثل الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، ووصفت الصحيفة أن رحيل صلاح عن الريدز سيكون كارثة، خاصة أنه يرغب في البقاء، مما سيفسح المجال لكبار الأندية الأوروبية باقتناصه.

وسينتهي عقد ثلاثي ليفربول في صيف 2025، حيث يحق لهم التوقيع لأي نادٍ آخر في شهر يناير والانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم الحالي.

يُعد محمد صلاح أعلى اللاعبين من حيث الراتب، حيث يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويأتي بعده فيرجيل فان دايك براتب أسبوعي يقدر بـ220 ألف جنيه إسترليني.

ومن جهة أخرى، يستعد فريق ليفربول لملاقاة فريق ليستر سيتي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي، ويتصدر الريدز ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في إطار الجولة الـ 15.

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