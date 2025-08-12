دوري "أن بي ايه": الموسم الثمانون ينطلق بمواجهة بين ثاندر وروكتس

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تعود عجلة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) بموسمه الثمانين، إلى الدوران من جديد في 21 تشرين الأول/أكتوبر، بمواجهة يستقبل فيها حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر ضيفه هيوستن روكتس، وفقا لما أعلنه مسؤولو رابطة الدوري الثلاثاء.

وسيرفع ثاندر راية البطولة قبل أن يواجه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري، وزملاؤه فريق روكتس بقيادة النجم كيفن دورانت بطل الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014 والمُنتقل إلى هيوستن قادما من فينيكس صنز الشهر الماضي كجزء من صفقة قياسية ضمت سبعة فرق.

وستكون هذه المباراة الأولى من مباراتين في ليلة افتتاح موسم 2026، إذ تليها مباراة تجمع بين غولدن ستايت ووريرز ومضيفه لوس أنجليس ليكرز، في مواجهة هي السابعة والخمسين بين النجمين ستيفن كوري وليبرون جيمس خلال مسيرتهما الأسطورية المرصّعة بلقب الدوري أربع مرات لكل منهما.

وسيصبح جيمس البالغ 40 عاما، أول لاعب في تاريخ أن بي ايه ينافس للموسم الثالث والعشرين، فيما سيخوض زميله السلوفيني لوكا دونتشيتش أول مباراة افتتاحية له بقميص ليكرز.

كما أعلنت رابطة الدوري عن مواعيد مباريات أخرى، بما في ذلك مباريات يوم عيد الميلاد، قبل إصدار الجدول الكامل لموسم 2026 الخميس.

وتُقام في يوم عيد الميلاد خمس مباريات، تبدأ بمواجهة بين كليفلاند كافالييرز ومضيفه نيويورك نيكس الذي لعب في يوم الميلاد 57 مرة قياسية.

كما يزور في اليوم عينه سان أنتونيو سبيرز مدينة أوكلاهوما لمواجهة حامل اللقب في ظهوره الأول في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر منذ 2018، يليها مواجهة بين دالاس مافريكس ومضيفه غولدن ستايت ووريرز حيث يعود كلاي طومسون إلى سان فرانسيسكو لمواجهة زملائه السابقين.