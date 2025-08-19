اطلاق اسم بياستري على أحد مدرجات سباق جائزة أستراليا الكبرى

الرياص - اسماء السيد - سيدني : سيطلق القيّمون على سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد اسم النجم المحلي أوسكار بياستري على أحد مدرجات الحلبة اعتبارا من العام المقبل، وهو شرف وصفه سائق ماكلارين بـ "الخيالي".

ويقع مدرّج بياستري مقابل ممر الصيانة في حلبة ألبرت بارك في ملبورن، موطن بياستري البالغ 24 عاما.

كتب متصدر ترتيب السائقين على مواقع التواصل الاجتماعي "إنه أمر سريالي إلى حد ما، اشعر بالغرابة خلال التسابق في أرض الوطن. من الرائع أن تتسابق في المنزل".

تم اطلاق اسماء العديد من النجوم المحليين على مدرجات السباق الأسترالي، على غرار كل من جاك برابهام، آرثر وايت، آلان جونز، دانيال ريكياردو ومارك ويبر.

ويتصدر بياستري ترتيب السائقين برصيد 284 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط على زميله البريطاني لاندو نوريس، فيما يحتل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، المركز الثالث برصيد 187 نقطة، وذلك قبل 10 جولات من نهاية البطولة العالمية.

وتستضيف أستراليا السباق الأول من الموسم المقبل.

تُعدّ تسمية أحد المدرجات شرفا يُخصص عادة لأساطير رياضة السيارات أصحاب المسيرة الطويلة والانجازات على حلبات السرعة.

قال سائق الفورمولا واحد السابق مارك ويبر إن اطلاق على أحد المدرجات اسم بياستري، الفائز في 8 سباقات في مسيرته، منها 6 هذا العام، يعكس النتائج الواعدة التي يحققها النجم المحلي في سعيه للفوز بباكورة ألقابه العالمية.