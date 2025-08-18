شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود بحلة متجددة ويزخر بمتحدثين عالميين ومنتديات استراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية عن توسيع برنامجها لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025، مؤكدة إضافة كوكبة جديدة من نخبة المتحدثين، ومسارات المواضيع، وتحديثات على تصميم الفعالية، ليعود المؤتمر العالمي المرموق بحلّة جديدة وزخم قوي إلى الرياض في الفترة من 23 - 24 أغسطس الجاري.

ويعد المؤتمر بمنزلة منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة القادة وصناع القرار في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية والرياضة، ويقام المؤتمر المنتظر، بالتزامن مع الأسبوع الختامي لكأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، أكبر حدث عالمي في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية.

وسيستقبل المؤتمر ما يزيد عن 1,500 مشارك، من بينهم أكثر من 500 مدير تنفيذي ورئيس وعضو مجلس إدارة، ويمثل الحضور 25 من كبرى شركات نشر الألعاب، و50 ناديا مرموقا للرياضات الالكترونية، إضافة إلى قادة عالميين من مجالات الرياضة، ورأس المال الاستثماري، والإعلام.

وشملت قائمة المتحدثين مبتكر الألعاب هيديو كوجيما، أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في مجال الألعاب الالكترونية، ومعه صانع الأفلام نيكولاس وايندينج ريفن، والرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft إيف غيليموت، التي تقف خلف لعبتي Assassin's Creed وFar Cry، وماثيو بول، الرائد في مجال التقنية والمستثمر والمنتج ومؤلف لكتب من الأكثر مبيعا عالميا.

وسيقدم رائد الأعمال في مجال الإعلام، ستيفن بارتليت، رؤاه من بودكاست «The Diary of a CEO»، وسيبحث الرئيس التنفيذي لمنصّة Twitch دان كلانسي، مساهمة المنصات الرقمية في مستقبل الألعاب والرياضات الالكترونية.

وينضم المشاركون الجدد إلى قائمة متميزة من المتحدثين، ومنهم بطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن، والرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول الإنجليزي بيتر مور، وعضو مجلس إدارة ورئيس «LA28» كيسي واسرمان، وكبار المسؤولين التنفيذيين من FIFA وActivision وSony وSEGA وهيرو للرياضات الالكترونية ومؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة هانز جاغناو، أن مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة رسخ على مدار عامين، مكانته ليصبح المنتدى العالمي الأبرز لقادة قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، مؤكدا سعيهم في نسخة هذا العام لتوسيع محتوى المؤتمر ومنصاته لتجمع نخبة رواد القطاع وأصحاب الرؤى، ممن يجدون في المؤتمر منصة مثالية لصياغة اللعبة القادمة، متطلعا بشغف إلى الأفكار المبتكرة، والشراكات النوعية، والروابط التي ستعقد خلال هذا الحدث، والتي ستكون شعلة النمو والابتكار في صناعتنا، وتشكل ملامح مستقبلها.

ويقدم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة مفاهيم عصرية للحوار الاستراتيجي والرؤى التي تطرح في The Foundry، وهو مسرح حصري يستضيف ورش عمل وجلسات حوارية معمّقة ومنظمة.

وينطلق «مسار المستثمرين» على مسرح The Foundry، ليربط المستثمرين المؤثرين من أصحاب الرؤى، بالمشاريع الواعدة في الألعاب والرياضات الالكترونية والرياضة عبر سلسلة جلسات مغلقة تركز على الاستثمار.

وسيستضيف أستوديو مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة «NGSC Studio» التفاعلي الجديد، بودكاستا مباشرا ومقابلات على مدار يومي المؤتمر، ليقدم منصة مبتكرة للأصوات والأفكار التي تشكل مستقبل الرياضة والترفيه، وإلى جانب ذلك ستكون القرية الإعلامية بمنزلة المركز الرئيس للأنشطة الصحفية، ونشر المحتوى المباشر، ورواية القصص خلال فترة انعقاد المؤتمر.