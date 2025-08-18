شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الرياضة يتوج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توَج نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، اللاعب الأسترالي نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر، والتي استضافتها المملكة بجدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بعد منافسات مثيرة ومواجهات حملت العديد من الأرقام الجديدة في تاريخ رياضة السنوكر في 9 أيام متتالية، وسط مشاركة 144 لاعبا من مختلف دول العالم.

وجاء تتويج روبرتسون بعد فوزه على منافسه الإنجليزي روني أوسيلفان في المباراة النهائية بنتيجة 10-9 في مواجهة مثيرة، ليتوج باللقب للمرة الأولى على أرض المملكة، ويحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف جنيه إسترليني، ضمن مجموع جوائز مالية قياسية تتجاوز مليوني جنيه إسترليني.

وشهدت البطولة خلال منافساتها الممتدة من 8 إلى 16 أغسطس الحالي، العديد من الأرقام المتميزة، ومنها الإنجاز التاريخي للإنجليزي روني الذي أصبح أول لاعب في تاريخ السنوكر يحقق أعلى نقطة ممكنة 147 نقطة مرتين في اليوم نفسه، وذلك خلال نصف نهائي البطولة، لينال مكافأة مالية قدرها 147 ألف جنيه إسترليني.

كما تميز الحدث بأرقام أخرى، منها تحقيق اللاعب التايلاندي ثيبشايا، خامس كسر مثالي في مسيرته، برقم بلغ 147 نقطة، ليصبح بذلك اللاعب الخامس عشر في تاريخ السنوكر الذي يحقق هذا الإنجاز، وينال مكافاة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، كما شهدت مشاركة اللاعب البولندي الناشئ ميشال سزوباسزك البالغ من العمر 14 عاما فقط.

يشار إلى أن البطولة أقيمت بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، ضمن شراكة استراتيجية مع شركة ماتشروم، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر WST، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة، ضمن جملة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المملكة، وأصبحت من خلالها وجهة مفضلة للرياضة والرياضيين.