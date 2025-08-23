فلاشينغ ميدوز: دروس قاسية تساعد سابالينكا قبل دفاعها عن لقبها

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تعتقد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا أنها جاهزة لبلوغ قمة مستواها بينما تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد موسم مليء بالإخفاقات القريبة من التتويج.

تصل اللاعبة البالغة 27 عاما إلى ملاعب فلاشينغ ميدوز وهي في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات، على الرغم من مرورها بعام فشلت خلاله بإضافة أي لقب جديد إلى ألقابها الثلاثة في فردي السيدات ببطولات الغراند سلام.

وزاد من إصرار سابالينكا على الاحتفاظ بلقبها في نيويورك وهي البطولة المفضلة لديها من بين البطولات الأربع الكبرى، الخسارة المؤلمة في نهائيي أستراليا ورولان غاروس، إضافة إلى إقصائها من نصف نهائي ويمبلدون.

وأخذت البيلاروسية استراحة طويلة بعد خيبة أملها في ويمبلدون، مفضلة عدم المشاركة في دورة مونتريال الألف نقطة لإعادة شحن طاقتها.

وعلى الرغم من أن عودتها في دورة سينسيناتي الألف نقطة انتهت بهزيمة أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين نظيفتين في ربع النهائي، إلا أنها تشعر بالاسترخاء وتقول إنها في حالة ذهنية إيجابية قبل التوجه إلى نيويورك.

وقالت الأولى عالميا "قدمت موسما جيدا حتى الآن في الغراند سلام. خسرت نهائيين لكنني تعلمت دروسا قاسية حقا".

وأضافت "خسرت في نصف النهائي في ويمبلدون، لكن هناك ثباتا في المستوى. أفتقد القليل فقط. لطالما كانت (بطولة أميركا المفتوحة) المفضلة لدي من بين بطولات الغراند سلام. أنا البطلة المدافعة عن اللقب وأحب أن أكون في هذا الموقع".

وخسرت سابالينكا نهائيي الغراند سلام هذا الموسم بعد الاحتكام إلى مجموعة ثالثة في المرتين، فتبع خسارتها القاسية 3 6، 6 2 و5 7 أمام الأميركية ماديسون كيز السادسة في ميلبورن، سقوطا أمام الأميركية الأخرى كوكو غوف الثالثة في رولان غاروس 7 6 (7/5)، 2 6 و4 6.

وأكملت البيلاورسية التي انتُقدت بسبب تعليقاتها بعد سقوطها في باريس حيث لمّحت إلى أنها خسرت بسبب أخطائها لا بسبب أداء غوف "آمل حقا أن تساعدني تلك الدورس القاسية هذه المرة".

وقد اعتذرت لاحقا عن تصريحاتها وأصلحت علاقتها مع غوف التي هزمتها في نهائي أميركا المفتوحة في 2023.

شفيونتيك تترصد ووداع محتمل لوليامس؟

وعلقت سابالينكا حول الجدال المرتبط بتصريحاتها بعد الخسارة أمام غوف "بعد ذلك، كان عليّ الجلوس والتفكير بكل شيء، والاعتذار، والتأكد من أن يفهم الناس وجهة نظري. كنت عاطفية فقط بشكل مفرط".

وأردفت "أخطأت تماما... كان درسا قاسيا لكنه ساعدني كثيرا بطرق مختلفة".

وبصفتها المصنفة الأولى، قد تلعب سابالينكا أمام غوف في نصف النهائي في نيويورك، في إعادة لنهائي العام 2023.

لكن التهديد الأكبر لآمالها في حملة الدفاع عن لقبها قد يأتي من البولندية إيغا شفيونتيك الثانية والتي تدخل البطولة بثقة عالية بالنفس إثر التتويج بلقب ويمبلدون في تموز/يوليو، إضافة إلى التتويج بلقب دورة سينسيناتي على حساب الإيطالية جازمين باوليني.

وبدت البولندية التي أسقطت سابالينكا في الدور نصف النهائي في طريقها للتتويج بلقب أميركا المفتوحة في 2022، في حالة ذهنية مرتاحة منذ وصولها إلى نيويورك.

ورغم الإرهاق شاركت شفيونتيك في منافسات الزوجي المختلط وبلغت المباراة النهائية إلى جانب شريكها النروجي كاسبر رود، قبل الخسارة أمام الثنائي الإيطالي أندريا فافاسوري وسارة إيراني الأربعاء، لكنها تبدو في وضع جيد لإضافة لقب ثان في فلاشينغ ميدوز إلى سجلّها الذي يضم ستة ألقاب غراند سلام في فردي السيدات.

وستكون آمال الأميركيين معلقة على غوف بطلة 2023 التي تأرجح مستواها منذ التتويج بلقب رولان غاروس في حزيران/يونيو.

وأُقصيت البالغة 21 عاما من الدور الأول في ويمبلدون، وواجهت مشكلات مستمرة في إرسالها منذ ذلك الحين، أبرزها ارتكاب 23 خطأ مزدوجا في مباراة واحدة في دورة مونتريال الشهر الماضي، وهو الرقم الأعلى على مستوى رابطة محترفات كرة المضرب (دبليو تي ايه) منذ 2011.

وأحدثت غوف تغييرا على صعيد طاقمها التدريبي على أمل حلّ تلك المشكلات، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الغراند سلام، تمثّل، حسب تقارير صحافية، بالاستعانة بمدرب الميكانيكا الحيوية (بيوميكانيك) غافن ماكميلان لتصحيح أخطاء إرسالها هذا الأسبوع.

وفي المقابل، تستعد فينوس وليامس لخوض ما قد يكون ظهورها الأخير في نيويورك، بعد حصولها على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، وذلك بعد 28 عاما من بلوغها النهائي عن 17 عاما في العام 1997.