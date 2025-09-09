بطولة إسبانيا: ملعب "كامب نو" غير جاهز لاستضافة مباراة برشلونة وفالنسيا

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سيكون ملعب يوهان كرويف الصغير الحجم في مركز تمارين برشلونة مسرحا لمباراة الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم بين النادي الكاتالوني حامل اللقب وضيفه فالنسيا، وذلك لأن ملعب "كامب نو" لم يحصل حتى الآن على ترخيص لإعادة فتحه في ظل استمرار عملية إعادة بنائه.

وكان برشلونة يمني النفس في اللعب أمام عدد محدود من جمهوره على "كامب نو" بحلته الجديدة رغم استمرار أعمال البناء، لكنه لم يحصل على التصاريح اللازمة للقيام بذلك.

وقال برشلونة في بيان الثلاثاء "يعمل النادي بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو في الأسابيع المقبلة"، مضيفا "يشكر برشلونة الأعضاء المنضويين، مشجعيه، وداعميه على تفهمهم ودعمهم خلال هذه العملية المعقدة والمثيرة المتمثلة بالعودة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد".

ويتسع ملعب يوهان كرويف الذي يلعب فيه فريق برشلونة النسائي بانتظام، لحوالي 6 آلاف متفرج.

أغلق برشلونة ملعب "كامب نو" من أجل بدء أعمال البناء في نهاية موسم 2022 2023، واضعا لنفسه هدف إعادة افتتاحه جزئيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ولعب الفريق مبارياته البيتية على الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجويك بالمدينة حتى نهاية الموسم الماضي، بعدما تم تأجيل موعد العودة إلى "كامب نو" مرارا وتكرارا بسبب تأخيرات في البناء وصعوبات في الحصول على التراخيص.

ولن يكون باستطاعة برشلونة خوض مباراته ضد فالنسيا على الملعب الأولمبي لأنه يستضيف حفل مغني الراب الأميركي بوست مالون الجمعة.