البرهان يطلع مجلس الكنائس العالمي على جهودالحكومةلإحلال السلام في السودان

أطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم وفد مجلس الكنائس العالمي على جهود حكومة السودان من أجل إحلال السلام في السودان

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفد مجلس الكنائس العالمي برئاسة الأسقف روفوس أوكيكيولا. وقال الأسقف روفوس في تصريح صحفي أن الوفد قدم تنويراً لرئيس المجلس حول زيارتهم للسودان ووقوفهم على أوضاع الكنائس بالبلاد بعد الإعتداءات التي تعرضت لها من قبل مليشيا الدعم السريع مؤكداً تضامن مجلس الكنائس العالمي مع السودان وشعبه في مواجهة ما يتعرض له من تحديات تستهدف أمنه وإستقراره .

وأعرب روفوس عن أمله في أن يحل الأمن والسلام في إفريقيا بصفة عامة والسودان على وجه الخصوص.

وأوضح رئيس الوفد أنهم كمجلس للكنائس على استعداد لتقديم كل العون والدعم للشعب السوداني من أجل الوصول للسلام .

يذكر أن الوفد ضم ممثلين لزمالة مجلس الكنائس في إقليم البحيرات والقرن الإفريقي ومؤتمر عموم كنائس إفريقيا بجانب ممثلين لعدد من المنظمات العاملة في الحقل الإنساني.

سونا