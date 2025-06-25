فاجأ عريس سوداني, وعروسته, المعازيم الحاضرين حفل زفافهما الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ابتكر العروسين طريقة جديدة لدخول قاعة الفرح في ليلة زفافهما الذي وصف بالأسطوري. حيث نزل العريس وعروسته من فوق محمولين على “قفص” في شكل “عش” طائر وسط ذهول المعازيم الحاضرين الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عريس سوداني وعروسته يفاجئان المعازيم داخل صالة بالقاهرة وينزلان الفرح وهما على ظهر “قفص” في شكل “عش” طائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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