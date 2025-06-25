شاهد بالصورة والفيديو.. “تيكتوكر” سودانية حسناء تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة

خطفت “تيكتوكر”, سودانية, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو حظي بمشاهدات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر, الحسناء لفتت الأنظار بمقطع فيديو استعرضت من خلالها جمالها وأناقتها في إطلالة مثيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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