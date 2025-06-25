أثار عريس سوداني, وعروسته ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك على خلفية إقدامهما على تقليعة جديدة في ليلة زفافهما. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت العروس الجميع بعد أن قامت باستخدام الخزعة بالإبرة الطبية لتخرج “الدم” من أصبع عريسها. https://www.facebook.com/reel/750572634208944 وبعد ذلك قام العريس وبمشاركة عروسته باستخدام الدم الموجود على أصبع يده وبصم به على وثيقة عقد زواجهما وسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة أثارت ضجة غير مسبوقة.. عريس سوداني وعروسته يخرجان “الدم” من الأصبع ويبصمان به على وثيقة عقد زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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