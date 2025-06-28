المجموعة الثالثة من السودانيين المقرر اجلاؤهم تفضل البقاء في إيران

أوضح السفير عبد العزيز حسن صالح سفير السودان لدى إيران ان عدد السودانيين الذين تم اجلاءهم من إيران بلغ (44) شخصا حيث تمت عملية الاجلاء عبر مجموعتين .

واضاف ان هناك مجموعة ثالثة سجلت للعودة وعددهم (100) لكن بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها وبدء مزاولة العمل والدراسة اعتبارا من اليوم السبت 28 يونيو فقد اثر عدد كبير من أبناء الجالية البقاء عدا مجموعة قليلة.

وقال في تصريح لوكالة السودان للانباء ان عملية الاجلاء للمجموعتين تمت بالتنسيق مع الخارجية الإيرانية والسفارة السودانية في أنقرة والقنصلية في استنبول ومتابعة الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د عبدالرحمن سيد أحمد رئيس الغرفة الاتحادية للاجلاء.

سونا