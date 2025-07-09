تدشين حملة التطعيم ضد الكوليرا بمحلية سنار

دشن والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد اليوم بدء حملة التطعيم ضد الكوليرا بمحلية سنار بحي الجنينة .

وثمن والي سنار جهود وزارة الصحة وحرصها على صحة المواطن واهاب بمواطني محلية سنار بالتطعيم واخذ اللقاح لتجنب الإصابة بالكوليرا. مؤكدا ان ولاية سنار تبذل كل الجهد لمكافحة الكوليرا .

وحيا والي سنار صمود مدينة سنار التي كانت عصية على المليشيا المتمردة كما حيا مجاهدات القوات المسلحة والقوات المساندة لها التي حققت امكانية تنفيذ مثل هذه البرامج.

من جهته اكد د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحة المكلف ان بدء حملة التطعيم ضد الكوليرا بمحلية سنار تعد خطوة في القضاء على الكوليرا، مثمنا جهود الشركاء وقال ان الحملة تستمر لمدة عشرة أيام. لافتا إلى أن الحملة تستهدف 549,951 من عمر سنة فما فوق .

واكد ان الوزارة استطاعت محاصرة الكوليرا رغم التحديات التي واجهتها. مبينا ان اخذ لقاح الكوليرا يقلل من نسبة الإصابة، كما يقلل مضاعفات الكوليرا لادنى مستوى، داعيا المواطنين للتجاوب مع فرق التطعيم واخذ اللقاحات.

من جهتها دعت الأستاذة فاطمة محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية المواطنين للتعاون مع فرق الحملة، مؤكدة أهمية تعزيز الصحة والاعلام في إنجاح الحملة خاصة مع تحديات فصل الخريف.

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