في اطار تجويد العمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في محليات ولاية الجزيرة بعد تحريرها من مليشيات الدعم السريع أصدر والي الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير قرارات تم بوجبها إعفاء مديرين تنفيذيين في بعض محليات الولاية وشملت قرارات الوالي انهاء تكليف كل من مدير تنفيذي محليات الحصاحيصا و ام القرى ومحليه شرق الجزيرة ومحليه جنوب الجزيرة.

وفي ذات السياق أصدر والي الجزيرة قرارت تم بموجبها تكليف الاستاذ عبد المجيد النعيم مديرا تنفيذيا لمحلية الحصاحيصا والأستاذ عبد المحسن الخضر عبد المحسن مديرا تنفيذيا لمحليه ام القرى والأستاذ انور مبارك حميدة مديرا تنفيذيا لمحلية جنوب الجزيرة والأستاذ بله عبدالله خوجلي مديرا تنفيذيا لمحلية شرق الجزيرة وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على القرارات.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل في محليات ولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.