ولاية الخرطوم ومجموعة دال تبحثان تفعيل المشاريع المشتركة وإعادة إعمارها

بحث والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة خلال اجتماعه اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة بالخرطوم مع ممثل مجموعة دال المهندس هاني محمد الخضر تفعيل الشركات المشترك بين الولاية والمجموعة في إطار الجهود الرامية لإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب .

وأكد الوالي خلال الاجتماع الذي حضرة المدير العام لوزارة التخطيط العمراني المهندسة وجدان إبراهيم أحمد ومدير أراضي الخرطوم ورئيس جهاز استثمارات الولاية أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار وتطبيع الحياة العامة بالولاية رغم الخسائر الفادحة من جراء استهداف مليشيا ال دقلو الإرهابية للمصانع والشراكات من تدمير ممنهج ونهب الأصول مشيراً إلى أن مجموعة دال تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم بفاعلية في إعادة إعمار البنية التحتية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي خاصة في مجالات الزراعية والصناعية وأوضح الوالي أن الخرطوم اصحبت أمانة بعد تطهيرها من دنس التمرد مما دفع حكومة الولاية من مناشدة المؤسسات الحكومة والقطاع الخاص لاستئناف عملها من الخرطوم لتوفير الخدمات للمواطنين الراغبين في العودة .

ممثل مجموعة دال أبدى استعداد المجموعة في تفعيل الشراكات مع حكومة الولاية والمساهمة في تشغيل المشاريع المتوقفة كما أعلن عن البدء فوراً في إعادة تأهيل ملاعب القولف كأحد الوجهات الرياضية ومنطقة السنط باعتبارها من الوجهات السياحية وأشار أن المجموعة وضمن مشاريع المسؤلية الاجتماعية ستدعم خطط الولاية الرامية لتوفير الخدمات الضرورية بما يحقق استقرار ويعزز الأمن الغذائي .

المصدر إعلام ولاية الخرطوم