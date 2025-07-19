بمشاركة شركة الموارد المعدنية .. ختام معرض القاهرة

اختتمت الشركة السودانية للموارد المعدنية مشاركتها في فعاليات ملتقى ومعرض مصر الدولي للتعدين والذي إستضافته القاهرة (في الفترة من 16 -17 من هذا الشهر) .

واشاد مدير عام الشركة المصرية السودانية للتنمية والإستثمارات المتعددة ، د نصرالدين حسن بدور شركة الموارد المعدنية المميز في خدمة الإقتصاد الوطني لا سيما بعد حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية .

وأضاف إن مشاركة الشركة السودانية للموارد المعدنية في هذا المعرض الدولي تعد إحدى أهم مخرجات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين الذي إنعقد مؤخرا بالقاهرة ، داعيا لمزيد من الشراكات بين الشركات السودانية والمصرية.