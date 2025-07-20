تمبور: الحكومة السودانية حكومة حرب وعليها استنفار جهودها لدحر الميليشيا وتوفير الأمن والاستقرار قبل العودة الطوعية

مصطفى تمبور قال والي وسط دارفور مصطفى تمبور إن الحكومة السودانية حكومة حرب وعليها استنفار جهودها لدحر الميليشيا وتوفير الأمن والاستقرار قبل العودة الطوعية والانصراف لبسط التنمية والخدمات. الجزيرة – السودان

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