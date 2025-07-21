برنامج إصلاحي غير مسبوق في وزارة المالية السودانية

كشف وكيل وزارة المالية السودانية، عبد الله إبراهيم، عن برنامج إصلاحي غير مسبوق تعمل الوزارة على إعداده، يتضمن إصدار قانون جديد للمالية العامة يستوعب كافة التطورات في هذا المجال ويواكب المعايير العالمية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطبيق النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية. الجزيرة – السودان

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