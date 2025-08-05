كارثة حرب أهلية جديدة تطل برأسها في المناطق الحدودية بين ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان .. وتحديداً في الجزء الغربي من ولاية النيل الأبيض محلية السلام المتاخمة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان ..

■ مجموعة من أصحاب المصالح والموظفين الكُسالي والمستشارين غير المؤتمنين بدأت في تحريك أعواد الثقاب وعيدان النار .. هذه المجموعة شرعت في تغيير الوضع والحق القانوني لمشاريع زراعية في منطقة المقينص ظلت معلومة ومعروفة بالقانون منذ نصف قرن والتجديد السنوي لأصحابها بولاية النيل الأبيض ..

■ المشاريع المذكورة حدودها وملكيتها واضحة .. وهي أول مشاريع تم تخطيطها في ولاية النيل الأبيض منذ العام 1969 وتم تأكيد تبعيتها لولاية النيل الأبيض عبر تخطيط فني لفريق مساحة مركزية في عام 1986 ومنذ ذلك التاريخ تقع مسؤولية وملكية مشاريع جنوب كردفان غرب الحدود وولاية النيل الأبيض شرق الحدود ..

■ مايحدث في هذه المنطقة الحدودية .. ومايتم من تعدي علي مشاريع المزارعين بولاية النيل الأبيض بنزع هذه المشاريع وتوزيعها ( بوضع اليد) ودون مسوغ أو سند قانوني لمواطنين ومزارعين جدد .. هذا التطور ينذر بكارثة ستجر القبائل الحدودية في هذه المناطق إلي تنازع .. ومعظم النار من مستصغر الشرر ..

■ تتعامل حكومة ولاية النيل الأبيض من جهة وحكومة ولاية جنوب كردفان من جهة أخري ببرود لا مبرر له مع هذه القضية التي تحتاج إلي تدخل عاجل لنزع فتيل التوتر الذي بلغ درجته القصوي .. ما نخشاه أن تنتبه السلطات الإتحادية لهذه المشكلة علي وقع وقوع قتلي وجرحي في منطقة ظلت منذ نصف قرن آمنة ومستقرة حتي جاءت واقعة نزع مشاريع زراعية من أصحابها وتوزيعها لآخرين بطريقة لايمكن القول بأنها غير مقصودة .. والهدف جر هذا الشريط الحدودي لمنطقة ملتهبة ..

■ هذه صرخة في بريد السلطات الإتحادية قبل فوات الأوان ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد