مدير سلطة الطيران المدني يتفقد جهود الصيانة بمطار الخرطوم

تفقد المدير العام لسلطة الطيران المدني بالسودان يوم الخميس أعمال التأهيل بمطار الخرطوم الدولي وشملت الجولة الصالة الرئيسية بالمطار وأعمال الترميم والتطوير الجارية بصالة الركاب، إلى جانب الوقوف على جهود الصيانة والتأهيل بالمدرج. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل مطار الخرطوم الدولي، التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات، تمهيداً لاستئناف العمل بالمطار. خرطوم نيوز

