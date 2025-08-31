الخارجية تستنكر وتدين الهجوم الإرهابي على حقول هجليج النفطية

استنكرت حكومة السودان بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي نفذته مليشيا آل دقلو الإرهابية فجر اليوم السبت 30 أغسطس 2025 على حقول هجليج النفطية، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين العاملين في المنطقة.

تستنكر حكومة السودان بأشد العبارات وتدين الهجوم الغادر الذي نفذته مليشيا آل دقلو الإرهابية فجر اليوم السبت 30 أغسطس 2025، على حقول هجليج النفطية، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين العاملين في منطقة هجليج.

ما تزال المليشيا الإرهابية تمارس هذا السلوك الهمجي منذ بداية التمرد في أبريل 2023، باستهداف البنية التحتية والمباني الحيوية التي تقدّم الخدمات الأساسية للمواطن السوداني، ولكن تعدت هذه الهجمات الإضرار بالمصالح الوطنية إلى استهداف مصالح جمهورية جنوب السودان وشركات أجنبية أخرى تستخدم منطقة هجليج لصادر نفط جنوب السودان.

ظلت حكومة السودان تعكس انتهاكات مليشيا آل دقلو في حق الشعب السوداني دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً الأمر الذي شجعها للتمادي في انتهاكاتها لتتجاوز السودان إلى جيرانه مما يشكل مهدداً أمنياً للإقليم كافة.

وفي هذا الصدد، ولدواعي أمنية، قد تضطر حكومة السودان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العمل في الحقل وإخلاء العاملين في المنطقة حفاظاً على حياتهم.

صدر في يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025