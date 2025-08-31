شاهد بالفيديو.. تأهباً لإستئناف حفلاتها الغنائية.. الفنانة ندى القلعة تخاطب الجمهور: (جهزوا شعوركم للفوضى.. تعالوا بالجديد لأنو أنا ما بلبسوا لي العمم والجلاليب القديمة)

فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهورها بإعلان عودتها لممارسة نشاطها الفني بعد فترة من التوقف دامت لأكثر من عامين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القلعة كانت قد أعلنت في وقت سابق توقفها عن الغناء تضامناً مع الشعب السوداني, بسبب معاناة الوطن والمواطن من ظروف الحرب.

وأعلنت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, في بث مباشر لها قبل يومين, عودتها لإحياء الحفلات الغنائية وبررت عودتها بسبب إلتزاماتها الأسرية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خاطبت القلعة جمهورها تزامناً مع عودتها لإحياء الحفلات قائلة: (جهزوا شعوركم للفوضى.. تعالوا بالجديد لأنو أنا ما بلبسوا لي العمم والجلاليب القديمة).

