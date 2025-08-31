شاهد بالصورة والفيديو.. مجموعة من الدعم السريع تعتقل القائد الميداني البارز بالمليشيا “يأجوج ومأجوج” وتوقعات بتصفيته على طريقة النقيب سفيان

قامت مجموعة من الدعم السريع, في نيالا, بإعتقال القائد الميداني البارز بالمليشيا, محمد الفاتح, الشهير والمعروف باسم “يأجوج ومأجوج”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع اعتقال أفراد للقائد الميداني البارز عبر سيارة خاصة. ووفقاً لتعليقات المتابعين والجمهور فقد توقع عدد من المعلقين أن تقوم المليشيا بتصفية “يأجوج ومأجوج”, على طريقة النقيب سفيان بريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

