شاهد بالفيديو.. ظهرت بأزياء ضيقة ومثيرة..حسناء الفن السوداني “مونيكا” تشعل مواقع التواصل برقصات فاضحة داخل كافيه بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد أن قام الجمهور بمشاركته بصورة كبيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة السودانية, المثيرة للجدل مونيكا روبرت, تغني في حفل خاص بأحد الكافيها بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما ذكر المتابعون. وأثارت المطربة الحسناء الجدل بظهورها بأزياء ضيقة وزادت على ذلك بدخولها في وصلة رقص فاضحة من خلال هز جسمها بطريقة عرضتها لإنتقادات الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

