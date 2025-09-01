نشرت الممثلة والمودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا وصاحبته تعليقات ساخرة من الجمهور والمتابعين. المودل المثيرة للجدل ظهرت وهي تستعرض جمالها داخل سيارة على المقطع “الترند” والمتداول: (أمانة ما بت عز وبت رجال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تستعرض جمالها على مقطع (أمانة ما بت عز وبت رجال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.