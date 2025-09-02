هل رحل ريبيرو بدون شرط جزائي؟.. شوبير يثير القلق حول عقد المدرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة جديدة بشأن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي بعد قرار الإدارة بإقالته. وقررت إدارة الأهلي توجيه الشكر للإسباني خوسيه ريبيرو بعد مرور 3 أشهر على تعيينه، بسبب سوء النتائج والأداء وآخرها الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة.

وأشارت أنباء عديدة عن رحيل المدرب بدون شرط جزائي، بسبب عدم مرور 3 شهور من عقد المدرب وهو الشرط التي وضعه مجلس الادارة في عقد ريبيرو.

وفي هذا الصدد قال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت:«ريبيرو أبلغ الجهاز المعاون الخاص بيه برحيلهم نهائيا عن النادي بالأمس». وتابع: «وقت الحديث عن الشروط الجزائية وفسخ التعاقد، طلب أن المحامي بتاعه ينسق مع محامي النادي الأهلي ولم يبدي أي مشاكل نهائيًا، وقال دا أمر خاص بالشؤون القانونية والمفروض بينسقوا فيها».

المصري اليوم