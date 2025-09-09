والي الخرطوم يدين الاستهداف المتكرر للمليشيا على المرافق الخدمية مما يفاقم من معآناة المواطن

أدان والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة إستهداف المليشيا المتمردة لمحطات الكهرباء وخروجها عن الخدمة

ذلك بعد أن وقف على حجم الأضرار التي لحقت بمحطة المرخيات التحويلية رافقه المهندس إبراهيم محمد آدم مدير شركة نقل كهرباء بالولاية

ووصف الوالي الاستهداف بأنه فعل مشين ومتكرر لهذه المحطة في وقت بذلت فيه وزارة الطاقة وشركات الكهرباء والعاملين مجهودات مقدرة لصيانة المحطة وإعادتها للخدمة بعد تكرار استهدافها واستقر التيار حينها. فاليوم كررت المليشيا ذات المشهد باستهداف المحطة خروجها بالكامل عن الخدمة

. وحيا الوالي العاملين بالمحطة وقوات الدفاع المدني لتحركهم الفوري والسريع في إطفاء الحريق.

ولفت الوالي لصبر المواطنين على المعاناة خلال الفترة السابقة وتحملهم تبعات انقطاع التيار الكهربائي.

مدير شبكة نقل كهرباء ولاية الخرطوم أوضح بأن حجم الضرر كان كبيرا في المحولات التي تستقبل الكهرباء من سد مروى فأدى لخروجها تماما عن الخدمة ووعد ببذل قصاري الجهد لاستعادة ماتم تدميره باعتبار ذلك وقال أن الاستهداف أصبح موجها لخدمات المواطن والمؤسسات المدنية مما يفاقم من معانآته ووعد بتجاوز كل الصعاب بعزيمة العاملين وصبر المواطن الذي تحمل كل هذه الأضرار.

إعلام ولاية الخرطوم