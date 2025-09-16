الدليل الدامغ على فشل المشروع الإجرامي لمليشيات وعصابات التمرد هو عجزها عن كسر إرادة الفاشر الحصينة.

■ دروس الثبات والجسارة التي تقدمها مدينة الفاشر سيتم توثيقها في كتاب تاريخ الثبات والبسالة بأحرف من نور ومداد من دماء شهدائها الطاهرة.

■ اليوم تم تلقين مليشيات الهارب عبدالرحيم دقلو درسًا جديدًا من دروس ثبات الفاشر. هنا سقطت كل النظريات العسكرية والأمنية. هنا يتم دحر وسحق العدو وطرده بطرق جديدة ستجد طريقها إلى كتاب تاريخ الحروب.

■ بعد أكثر من 246 معركة متتالية لا تزال مليشيات آل دقلو ومرتزقتها يتجرعون الهزيمة تلو الهزيمة.

■ بعد هزيمته النكراء اليوم يحتاج الهارب عبدالرحيم دقلو للتفكير ألف مرة قبل العودة إلى الفاشر. ينتظره مصير أكثر إيلامًا من مصير سلفه علي يعقوب.

■ نصر من الله وفتح قريب .

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد