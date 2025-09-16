الدليل الدامغ على فشل المشروع الإجرامي لمليشيات وعصابات التمرد هو عجزها عن كسر إرادة الفاشر الحصينة.
■ دروس الثبات والجسارة التي تقدمها مدينة الفاشر سيتم توثيقها في كتاب تاريخ الثبات والبسالة بأحرف من نور ومداد من دماء شهدائها الطاهرة.
■ اليوم تم تلقين مليشيات الهارب عبدالرحيم دقلو درسًا جديدًا من دروس ثبات الفاشر. هنا سقطت كل النظريات العسكرية والأمنية. هنا يتم دحر وسحق العدو وطرده بطرق جديدة ستجد طريقها إلى كتاب تاريخ الحروب.
■ بعد أكثر من 246 معركة متتالية لا تزال مليشيات آل دقلو ومرتزقتها يتجرعون الهزيمة تلو الهزيمة.
■ بعد هزيمته النكراء اليوم يحتاج الهارب عبدالرحيم دقلو للتفكير ألف مرة قبل العودة إلى الفاشر. ينتظره مصير أكثر إيلامًا من مصير سلفه علي يعقوب.
■ نصر من الله وفتح قريب .
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أكثر من 246 معركة متتالية لا تزال مليشيات آل دقلو ومرتزقتها يتجرعون الهزيمة تلو الهزيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.