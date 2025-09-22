النيابة الفنزويلية تطلب فتح تحقيق أممي في قوارب المخدرات المستهدفة من واشنطن

دعا النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب الجمعة الأمم المتحدة إلى التحقيق في الضربات الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب واستهدفت ثلاثة قوارب في الكاريبي.وتقول الولايات المتحدة التي نشرت سفنًا حربيَّة وغوَّاصة تعمل بالطاقة النووية في منطقة الكاريبي رسميًّا في إطار عملية لمكافحة المخدِّرات، إنَّها دمرت ثلاثة قوارب متورطة في تهريب المخدرات منذ بداية الشهر، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة أشخاص بحسب ترامب.

وقال المدَّعي العام في بيان لفرانس برس «إنَّ استخدام الصواريخ والأسلحة النووية لقتل صيادين عُزَّل في قارب صغير هو جرائم ضد الإنسانية يجب أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقًا فيها».ودان صعب «سلوك واشنطن ضد فنزويلا مطالبًا الأمم المتحدة بفتح تحقيق معمق في هذه العمليات» وفقًا للوثيقة.

ونشر ترامب مقطع فيديو على منصته «تروث سوشال» الجمعة يظهر ما وصفه بضربة أمريكية قال إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة «إرهابيي مخدرات» في قارب يحمل مخدرات متجه إلى الولايات المتحدة.

وكان قد أشار إلى تنفيذ ضربات مماثلة في الأيام الأخيرة.

جريدة المدينة